شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تدعيم الإسماعيلي بـ3 صفقات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، على إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع 3 صفقات بداية من الموسم المقبل.
وأبدى جوميز احتياجه لرأس حربة صريح، وصانع ألعاب، وظهير أيسر، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
ويُنتظر أن يبدأ مسؤولو الإسماعيلي عرض بعض العناصر على المدير الفني للمفاضلة بينهم، حتى يتسنى لهم بدء عملية التفاوض.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يطلب تدعيم الإسماعيلي بـ3 صفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.