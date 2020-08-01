شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تدعيم الإسماعيلي بـ3 صفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، على إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع 3 صفقات بداية من الموسم المقبل.

وأبدى جوميز احتياجه لرأس حربة صريح، وصانع ألعاب، وظهير أيسر، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويُنتظر أن يبدأ مسؤولو الإسماعيلي عرض بعض العناصر على المدير الفني للمفاضلة بينهم، حتى يتسنى لهم بدء عملية التفاوض.