شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج كان على بعد خطوة من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن بيير إيميريك أوباميانج لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، كان على مقربة من التعاقد والإنتقال لفريق تشيلسي في يناير الماضي.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل المفاوضات بين ممثلي أوباميانج وإدارة نادي تشيلسي في يناير الماضي، وأن الاتفاق على انتقال الجابوني الدولي إلى ملعب «ستامفورد بريدج» كان وشيكًا، ولكن الصفقه لم تكتمل بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي أراد اللاعب الجابوني الحصول عليها.

وأكدت «ديلي ميل» أن أوباميانج، ينتهي عقده مع آرسنال في نهاية الموسم المقبل، وبسبب ذلك فاللاعب كان حريصًا على إتمام خطوة الانتقال إلى تشيلسي، والتي كان من شأنها إثارة غضب قطاع عريض من أنصار «الجانرز».

وكان «أوباميانج» انضم لفريق أرسنال قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني عام 2018، في صفقة بلغت قيمتها 56 مليون جنيه إسترليني، ومنذ وصوله سجل 49 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.



يذكر أن أوباميانج أحرز 27 هدفًا هذا الموسم، وسيكون الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال مصرًا على استمراره مع الفريق، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات الجابوني، مثل برشلونة وميلان الإيطالي.

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