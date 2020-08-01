شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف جنية غرامة على كل كيلو زياده في «الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد رينية فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلى لاعبي الفريق بفرض غرامات مالية قاسية على كل لاعب في حالة وجود وزن زائد لديه.\

وطالب المدير الفني من هاني وهبه أخصائي التغذية بالفريق، بضرورة اعداد تقرير كامل على أوزان اللاعبين قبل بدء تدريبات الغد المقرر لها الخامة ماءا استعدادا لمباراة انبي في بطولة الدروى الممتاز .

وعلمت «المصري اليوم» ان فايلر قرر فرض غرامه كبيرة عن كل كيلو زياده في وزن كل لاعب، قد تصل إلى 10 الاف جنية لكل كيلو، خصوصا وأن هناك برنامج غذائي تم اعداده من قبل خبير التغذية قبل الحصول على أجازة عيد الأضحي.