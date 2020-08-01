شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: نادي مصر جاهز للدوري.. ولدينا كتيبة مقاتلين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير عزمي مجاهد، المدرب العام بالفريق الكروي الأول بنادي مصر، أن فريقه جاهز تمامًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز خلال الأسبوع الجاري.
ويستهل نادي مصر مبارياته في الدوري بمواجهة الإنتاج الحربي، في الثامن من أغسطس الجاري، على أرض ملعب استاد الكلية الحربية.
وقال «عزمي»: «جاهزون للمباراة، وننتظر تأكيدًا على موعدها وعدم تأجيلها»، مؤكدًا ثقته في لاعبي فريقه، ووصفهم بأنهم «كتيبة مقاتلين»، وأنهم جاهزون للدوري.
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