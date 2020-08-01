شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يبدأ فترة الإعداد الأخيرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، لمواصلة برنامج الإعداد للموسم الجديد بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من غدًا الأحد، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من عبدالحميد بسيوني، المدير الفني.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبون راحة وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا الأحد، استعدادًا لاستئناف الموسم الحالي ببطولة الدوري.

ويستهل طلائع الجيش مبارياته الرسمية في بطولة الدوري بمواجهة بيراميدز في السادس عشر من الشهر الجاري، على أرض ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.