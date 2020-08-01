شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتابع الإنشاءات الجديدة في الزمالك بعد عودته إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الإنشاءات الجديد التي يشهدها مقر النادي، وذلك بعد عودته إلى القاهرة، اليوم السبت، بعد إجازة قصيرة قضاها وسط أهله في المنصورة، ثم التوجه إلى الساحل الشمالي بصحبة أسرته أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورفض «منصور» استكمال الإجازة مع أسرته، وقرر العودة فجرًا لمتابعة الإنشاءات الجديدة بمقر النادي، والإشراف بنفسه عليها، وخصوصًا صالة الجمباز الجديدة.