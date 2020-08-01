شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يستأنف تدريباته اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر، عودة الفريق لاستئناف التدريبات، اليوم السبت، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وأكد «جلال» أن سيتم إجراء كشف قياسات سريع، ومراجعة أوزان اللاعبين، قبل بدء المران، للوقوف على الوحدات البدنية التي يحتاجها اللاعبون بعد العودة من الراحة السلبية.

وكان نادي مصر قد خاض بعض المباريات الودية في فترة الإعداد الأولى، حيث لعب مع الجونة والمقاصة والإسماعيلي وإنبي.