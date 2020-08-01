شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يستأنف تدريباته اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر خالد جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر، عودة الفريق لاستئناف التدريبات، اليوم السبت، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون على مدار الـ48 ساعة الماضية.
وأكد «جلال» أن سيتم إجراء كشف قياسات سريع، ومراجعة أوزان اللاعبين، قبل بدء المران، للوقوف على الوحدات البدنية التي يحتاجها اللاعبون بعد العودة من الراحة السلبية.
وكان نادي مصر قد خاض بعض المباريات الودية في فترة الإعداد الأولى، حيث لعب مع الجونة والمقاصة والإسماعيلي وإنبي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر نادي مصر يستأنف تدريباته اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.