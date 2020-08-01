شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخفض الحضور الإعلامي لمباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تخفيض أعداد التغطية الإعلامية لمباريات الدوري. وخفضت اللجنة الخماسية نسبة حضور التغطية إلى 50% من سعة مقصورة الصحفيين، وكذلك أرضية الملعب للمصورين. ويأتي قرار اللجنة الخماسية، ليتماشي مع الإجراءات الاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية لاتحاد الكرة للتصدي لجائحة كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يخفض الحضور الإعلامي لمباريات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.