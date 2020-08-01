شكرا لقرائتكم خبر عن معركة تركي آل الشيخ المرضية.. «أهزمه جولة ويهزمني جولات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدي جديد يخوضه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مع المرض، والذي يعاني منه منذ فترة طويلة، إذ تعرض لوعكة أخرى توجه على إثرها ولايه نيويورك بأمريكا بشكل مفاجئ.

وسافر «آل الشيخ» إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته إثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بأمريكا وإجراء عده عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.

«آل الشيخ» كان قد كتب عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، يونيو الماضي، «لازلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جوله ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي، ولن أدير ظهري له، ولن أستسلم، ليس تشبثًا بالحياة، ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا».