شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يكشف عن الزي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي ليفربول، اليوم السبت، عن تصميم قميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل «2020-2021». ووفقًا للموقع الرسمي لليفربول، فإن القميص الأساسي للريدز، سيأتي باللون الأحمر الخالص مع وجود خطوط باللونين الأبيض والسماوي. كان ليفربول قد أنهى مسيرته في موسم 2019-2020 بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. [image:5:center] الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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