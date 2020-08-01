شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة طبية للإشراف على مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، تشكيل لجنة طبية خاصة لكل مباراة من مباريات دوري الأبطال والبطولة الكونفيدرالية.

وحدد «كاف» مهمة اللجنة الطبية، في الحصول على المسحات من الفرق والحكام قبل المباراة بـ48 ساعة، وكذلك الإشراف على كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

وشدد «كاف» على الفرق أصحاب الملاعب التي ستقام عليها المباريات، الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية التي سيقوم «كاف» بتعيينها لكل مباراة.