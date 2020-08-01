شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يوافق على احتراف «سيسيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، على احتراف رزاق سيسيه، لاعب الفريق، والمعار للاتحاد السكندري.

وتلقي الزمالك، ثلاثة عروض، لاحتراف سيسيه في الدوريات الاوربية، بداية من الموسم المقبل، وطلب مرتضي منصور، رئيس النادي، من كارتيرون، رأيه الفني في إتمام الصفقة.

وينتظر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك، وجهة اللاعب، المقبلة على ضوء العرض الأفضل بين العروض الثلاثة التي تلقاها النادي.