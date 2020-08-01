شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يسعى لضم ظهير برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر ستي، يرغب في ضم سيرجيو روبيرتو، ظهير فريق برشلونة لصفوف الفريق الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة أن اهتمام مانشستر سيتي بضم روبيرتو يعود إلى وقت سابق من الموسم الحالي، حيث إن النادي الإنجليزي استفسر عن وضعه، لكن كل شيء توقف بسبب أزمة كورونا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية،إن كل المفاوضات توقفت بين الناديين، حتى بدأ برشلونة مؤخرًا، محادثات للتعاقد مع إريك جارسيا، مدافع سيتي، من أجل ضمه للفريق الموسم المقبل، حيث رد النادي الإنجليزي بالاستفسار عن سيرجي روبيرتو مرة أخرى، بسبب إدراك سيتي أن برشلونة يريد بيع أحد الأظهرة.

وأوضحت «سبورت» أن سيتي يفضل روبيرتو على سيميدو، لأن الأول يستطيع اللعب في أكثر من مركز، حيث كان هناك مفاوضات أخرى حدثت بين الناديين هذا الموسم، حول تبادل نيلسون سيميدو، وجواو كانسيلو عبر الوكيل خورخي مينديز.

وذكرت الصحيفة أن روبيرتو يعيش فترة جيدة في برشلونة، ولا يفكر كثيرًا في تغيير وجهته بالموسم المقبل، إلا أن اللاعب يريد تحسين راتبه، وهو الأمر الذي سيجده في مانشستر سيتي.



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