بيكلي ينتظم في التدريبات الجماعية للمقاصة بعد إجازة العيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم شمليس بيكلي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، في التدريبات الجماعية لفريقه، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. وخضع «بيكلي» لبرنامج تدريبي منفرد، خلال الفترة المنقضية، بسبب تأخره في العودة من بلاده لظروف تعليق الرحلات الجوية. وأثبتت القياسات البدنية التي أجراها اللاعب مؤخراً، وصوله إلى فورمه عالية تؤهله للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية والمباريات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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