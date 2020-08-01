شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 22 سبتمبر موعداً للسفر إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على السفر إلى المغرب يوم 22 من سبتمبر المقبل، لملاقاة الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء أحد يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، في الدار البيضاء في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر أن يسبق بعثة الزمالك إلى المغرب، عدد من أفراد الجهاز الإداري، للتنسيق بشأن إقامة البعثة هناك، وفقًا للمتبع في كل رحلة.