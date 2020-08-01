شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تجتمع مع «عبدالحفيظ» لمناقشة لائحة الأهلي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، إجتماعا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى الأول، نهاية الأسبوع الجارى، لمناقشة اللائحة الجديدة الخاصة بالفريق والتى طلبها رينيه فايلر المدير الفنى لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد في المرحلة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقي.

وينتظر أن يراجع مدير الكرة مع فايل لمراجعة البنود الجديدة المقرر إضافتها على اللائحة، بجانب مناقشة بعض الأمور التي تخص الفريق قبل إستئناف الدورى.

وحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة بمناسبة عيد الأضحى على أن يستأنف الفريق تدريباتة الأحد على ملعب مختار التتش وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال التدريبات على رفع معدلات اللياقة البدنية بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية.