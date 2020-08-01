شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يثأر من السنغال بافتتاح دورة الألعاب الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 1987 ، نجح منتخب مصر في الثأر من نظيره السنغالى بالفوز عليه في افتتاح دورة الألعاب الإفريقية المقامة بنيروبي، بهدف دون رد سجله أيمن يونس، وهى نفس النتيجة التي خسرت بها مصر أمام السنغال قبلها بعام في افتتاح الأمم الإفريقية بالقاهرة ، تشكيل المنتخب في المباراة مكونا من: ثابت البطل "الأهلي"، على شحاتة "المقاولون"، السيد يوسف "الترسانة"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلي"، مجدى عبدالغني "الأهلي"، شوقي غريب "المحلة"، عماد سليمان "الإسماعيلي"، أيمن يونس "الزمالك"، محمد رمضان "الترسانة"، جمال عبدالحميد "الزمالك".

ونزل كلا من أحمد رمزي "الزمالك"، وإسماعيل يوسف "الزمالك" بدلا من شوقي غريب، وعماد سليمان على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير".