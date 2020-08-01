شكرا لقرائتكم فايلر يجدد رفضه لتدعيم الجبهة اليمنى في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفضه التام لفكرة تدعيم الجبهة اليُمنى للفريق ورغم أن الأيام الماضية شهدت تجدد الحديث عن مفاوضات يُجريها الأهلي مع أكثر من ظهير أيمن لتدعيم هذا المركز بعد رحيل أحمد فتحي لنادي بيراميدز في الموسم المقبل وذهب البعض إلى أن الاهلي فتح خطوط إتصالات مرة أخرى مع بعض اللاعبين في الدوري المحلي أبرزهم باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ومن قبله رجب بكار ظهير بيراميدز كما طرح البعض إعادة باسم عليى ظهير الاهلي المُعار للجونة وغيرهم من لاعبي الناحية اليُمنى لكن فايلر أبلغ إدارة الاهلي بإنه لا يحتاج لتدعيم هذه المركز مثلما سبق وأوضح وشدد على أنه يعرف كيف يوظّف أكثر من لاعب في الاهلي بهذا المرك بعد رحيل أحمد فتحي.

من ناحية أخرى ، يدفع مسئولو الأهلي مستحقات حق رعاية حسين الشحات نجم الفريق لنادي الشرقية للدخان على مدار 12 شهرًا، بناءً على الاتفاق الذي دار بين إدارة الناديين، كما أتفق الجانبان على عقد اتفاقية توأمة وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة على مستوى قطاعات الناشئين، ومنح مسئولو الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لنادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناء على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، بعد أن لعب الشحات لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، واستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في إطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.