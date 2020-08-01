شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يهزم الإسماعيلي بهدف وائل جمعة القاتل بالقمة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 2010 ، وفي مواجهة إفريقية ذات نكهة مصرية خالصة، استضاف الأهلي على استاد القاهرة الدولي، فريق الإسماعيلي في الجولة الثانية لدور المجموعات دوري أبطال إفريقيا ، ونجح الأهلي في حسم الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بهدف سجله وائل جمعة، كان الأهلي قد تقدم في الدقيقة 59 عند طريق المهاجم الصاعد آنذاك محمد طلعت، وتعادل محمد محسن أبوجريشة للدراويش بعدها بثلث ساعة.

وأدارالمباراة الحكم المالي كومان كوليبالي، ليرفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ويظل الإسماعيلي بلا رصيد بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

Advertisements

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.