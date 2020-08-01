شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينشر صورته مع أضحية العيد: عيد أضحى مبارك عليكم جميعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وليد سليمان نجم النادى الأهلى صورته مع أضحية العيد عبر صفحته الشخصية على إنستجرام مهنئا متابعيه بعيد الأضحى المبارك، وعلق سليمان على صورته مع خروف العيد قائلا : " كل سنة و أنتم طيبين .. عيد أضحى مبارك عليكم جميعا " .



وليد سليمان

قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، مؤخرا إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يفكر في الأعتزال بعد انتهاء الموسمين الذي قام بتجديدهما مع الأهلي، مضيفا: "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر في الاعتزال".

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وقال حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف الموسمين المقبلين"، موضحا: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي".

وقبل توقف مسابقة الدورى اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التى سجل لها لاعبون بواقع 14 لاعبا، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما، ورمضان صبحى وقفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهم، والمغربى وليد أزارو هدفين، وسجل حمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهم .