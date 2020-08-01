شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة المغاربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون الصراع مشتعلا بين أندية نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب، بعدما أصبحت فرص الجميع متساوية بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لأكثر من 4 أشهر، ويتنافس على اللقب الأهلي والزمالك مع الثنائى المغربى الوداد والرجاء، حيث يلتقى الأول مع الأول والثانى ضد الثانى فى ديربيات مصرية مغربية مثيرة نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

*الأهلى & الوداد المغربى

صراع مثير يجمع الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا لاعتلاء عرش القارة، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية مجددا .

وقبل توقف المسابقات الأفريقية خوفا من تفشى وباء كورونا القاتل، جمعت الأهلى والوداد المغربى أرقام مميزة سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

فيما يحتل الأهلى صدارة الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعدما لعب 17 مباراة سجل 46 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف ولم يهزم وتعادل فى مباراة وحيدة ومازال لديه لقاء مؤجل

وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، ويعد أيوب الكعبى هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلى صعيد الدورى المغربى يتربع الوداد على الصدارة برصيد 33 نقطة من 15 مباراة حيث سجل 27 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

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*الزمالك & الرجاء المغربى

تنافس مثير يجمع الزمالك مع الرجاء المغربى فى قبل نهائى دورى الأبطال الأفريقى سعيا للوصول لعرش القارة الأفريقية، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد، والمثير للدهشة أنه كان على حساب الرجاء أيضاً، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية بجانب سعيه لإزاحة الزمالك أفريقياً والإسماعيلى عربياً، حيث وصل الفريقان للدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر فى موقعة الذهاب بهدف دون رد لصالح الدراويش.

وقبل توقف المسابقات الأفريقية خوفا من تفشي وباء كورونا القاتل جمعت الزمالك والرجاء المغربي ارقام مميزة سواء علي الصعيد المحلي أو الافريقي

وتأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بالدوري المصري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة سجل 22 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

وعلى نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وعلي صعيد الدوري المغربي يحتل الرحاء المركز الرابع أيضا مثل الزمالك برصيد 24 نقطة من 13 مباراة حيث سجل 19 هدف وتلقت شباكه 13 هدفا.