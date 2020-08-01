شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يثأر من السنغال بهدف أيمن يونس فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 1987، نجح منتخب مصر فى الثأر من نظيره السنغالى بالفوز عليه فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية المقامة بنيروبي بهدف دون رد سجله أيمن يونس، وهى نفس النتيجة التى خسر بها الفراعنة أمام السنغال قبلها بعام فى افتتاح الأمم الأفريقية بالقاهرة، تشكيل المنتخب فى المباراة جاء مكونا من: ثابت البطل "الأهلي"، على شحاتة "المقاولون"، السيد يوسف "الترسانة"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلي"، مجدى عبد الغنى "الأهلي"، شوقى غريب "المحلة"، عماد سليمان "الإسماعيلي"، أيمن يونس "الزمالك"، محمد رمضان "الترسانة"، جمال عبدالحميد "الزمالك".

ونزل كل من أحمد رمزى "الزمالك"، وإسماعيل يوسف "الزمالك" بدلا من شوقى غريب، وعماد سليمان على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

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وفى وقت سابق، أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير".