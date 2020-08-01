شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يخطر الأولمبية بموعد نهاية الموسم للانتهاء من تصنيف الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن إخطار اللجنة الأولمبية بموعد انتهاء مسابقات الموسم الجارى من أجل الانتهاء من تصنيف الأندية، مشيراً إلى أنه أبلغ بتبقى مسابقة وحيدة وهى بطولة الجمهورية للعمومى على أن تنتهى أواخر شهر أغسطس الجارى أو أول سبتمبر المقبل على أقل تقدير .

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات، ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب، ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .