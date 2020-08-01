شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم يواجهون المجهول فى الأهلى قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه 4 نجوم بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مصيرا مجهولا الفترة المقبلة، وتحديدًا فى مرحلة الانتقالات الصيفية، ولم يستقر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حتى الآن على قرار ببقائهم فى صفوف المارد الأحمر أو الاستغناء عن خدماتهم، ليصبح مصيرهم مجهولا، ورغم ارتباط كل منهم بعقد مازال مستمرًا مع الأهلى، إلا أن الحديث فى الفترة الأخيرة كثر عن إمكانية الاستغناء عن خدماتهم نظرًا لوجود البديل الكفء أو لرغبة الجهاز الفنى فى التعاقد مع لاعبين غيرهم.

الأنجولى جيرالدو دا كوستا

أصبح الأنجولى جيرالدو أول اللاعبين الذين يتردد اسمهم فى قائمة الراحلين عن الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، وذلك نظرًا لرغبة الجهاز الفنى فى التعاقد مع لاعب أجنبى جديد أو إعادة المغربى وليد أزارو لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى، ليصبح الأهلى مجبرًا على الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب المقيدون بالقائمة لضم لاعب جديد.

المغربى وليد أزارو

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رغم انتهاء إعارة وليد أزارو للاتفاق السعودى إلا أن مصير اللاعب مع الأهلى مازال مجهولاً، حيث تنادى أصوات بضرورة عودته لقيادة هجوم المارد الأحمر فى الفترة المقبلة، وأصوات أخرى تنادى بضرورة تجديد تعاقده ثم خروجه على سبيل الإعارة مرة أخرى، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة فايلر لم يحسم قراره حتى الآن.

صالح جمعة

شهدت الفترة الأخيرة عفو فايلر عن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، والسماح له بالعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ورغم ذلك ابتعد اللاعب عن المشاركة فى المواجهتين الوديتين أمام سموحة والجونة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، ومنح مؤشرًا بإن الجهاز الفنى مازال يُخرج صالح جمعة من حساباته، ليصبح مصير اللاعب فى الفترة المقبلة مجهولاً.

أحمد الشيخ

دخل أحمد الشيخ جناح الأهلى على قائمة المرشحين للرحيل فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما تلقى اللاعب مفاوضات من نادى بيراميدز، ويمتلك المارد الأحمر أكثر من لاعب فى مركزه، إلا أن الجهاز الفنى مازال لم يحسم أمر الشيخ حتى الآن، وينتظر نهاية الموسم.