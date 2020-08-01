شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يهنئ المصريين بعيد الأضحى بصورة مع رأس عجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل اللاعب وليد سليمان، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بعيد الأضحى المبارك بمشاركة صورة له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، وهو يمسك برأس عجل بعد الانتهاء من ذبح الأضحية ويهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة العيد قائلا، "كل سنة وأنتوا طيبين عيد أضحى مبارك عليكم جميعا ❤".



وليد سليمان على انستجرام

وعلى جانب آخر، قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يفكر فى الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذى قام بتجديدهما مع الأهلي، مضيفا، "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر فى الاعتزال".



وليد سليمان يحتفل بعيد الاضحى

وقال حازم الحديدي في تصريحات تليفزيونية: "وليد سليمان سيجدد عقده مع الأهلي موسما جديدا بخلاف الموسمين المقبلين"، موضحا: "سليمان سيختتم مشواره الكروي في القلعة الحمراء ولن يلعب خارج الأهلي".

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وكشف حازم الحديدي عن تفاصيل تمديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 5 سنوات، مؤكداً أن عقد الشناوي لا يتضمن أي شرط جزائي فهو من أبناء الأهلي.

وعن عروض احتراف الشناوى علق: "من الطبيعي أن يمتلك الحارس عروضا في الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب كورونا"، وتابع: "من الممكن أن يحترف اللاعب خارج الأهلي ولكن في حالة وحيدة وهي موافقة مسئولي القلعة الحمراء".

ويعد النادى الأهلى، متصدر جدول الدورى، هو أكثر الفرق المستفيدة من قرار عودة النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وتبدو أما الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية مع عودة المسابقة.

وقبل توقف مسابقة الدورى اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التى سجل لها لاعبون بواقع 14 لاعبا، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما، ورمضان صبحى وقفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهم، والمغربى وليد أزارو هدفين، وسجل حمدى فتحى ورامى ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهم .