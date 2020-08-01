بين شروط فايلر ووعد اللاعب.. كاف يحتفل بعيد ميلاد صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفلت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، الذي يتم عامه الـ27 اليوم السبت 1 أغسطس 2020.

ونشر كاف صورة لصالح جمعة بقميص منتخب مصر عبر "تويتر"، وعلق عليها قائلا: "النجم المصري حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2013 ليساعد المنتخب المصري في حصد كأس البطولة الغالية".

صالح جمعة المولود يوم 1 أغسطس 1993 لا يزال لغزا كبيرا في الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي استبعده من المشاركة هذا الموسم 2019-20 سواء في المباريات الرسمية أو الودية أو حتى في التدريبات الجماعية مع بقيى اللاعبين.

ولكن في فترة التوقف وتحديدا مع نهاية يونيو الماضي، تم الإفراج عن صالح بعودته إلى التدريبات الجماعية، ليفتح القرار باب الجدل حول ما كان بمثابة فرصة جديدة للاعب للعودة من جديد، أم مجرد اجراء إداري كون اللاعب كان على أعتاب الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة.

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ورغم إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين خلال المباريات الودية التي خاضها الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري، لم يظهر صالح جمعة ولو لمدة دقيقة واحدة، لينشر اللاعب صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليلمح خلالها إلى حزنه من تهميشه الواضح.

ليخرج سيد عبدالحفيظ ويؤكد أن مشاركة صالح جمعة في المباريات من عدمها أمر فني: "قرار المشاركة في النهاية يعود إلى رينيه فايلر، بغض النظر عن اسم اللاعب أو مكانته أو عمره"، في الوقت الذي حدد فيه المدرب السويسري أربعة شروط لمشاركة صالح جمعة.

وصرح فايلر: "لا أحب الحديث بشكل فردي عن لاعب ما، لكن صالح جمعة فنيًا لاعب رائع، وعليه أن يكون جاهز فنيًا وذهنيًا وبدنيًا، عليه أن يتحرك في الاتجاه الصحيح داخل الملعب، عليه أن يكون مفيدًا داخل الملعب، يجب أن يحسن من أدائه ليشارك معنا الفترة المقبلة".

ليكتب صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" أمس الجمعة: "سأبذل أقصى ما لدى لإسعاد جمهور الأهلي الذي يقدم لى الدعم الكامل خصوصًا في الفترة الأخيرة، ردود فعل الجمهور وترحيبهم بعودتى لتدريبات الفريق الجماعية جعلتنى اشعر بالخجل، لتقصيرى في حق النادي وجماهيره".