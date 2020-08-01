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مدرب الهلال يحذر لاعبيه من الإفراط في تناول اللحوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، حذر لاعبيه من خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لتجنب زيادة الوزن قبل عودة مباريات دوري كأس الأمير للمحترفين.

وأضافت صحيفة "" أن مصادر كشفت لها أن تحذيرات لوشيسكو جاءت بعد توصيات أخصائي التغذية بالفريق، الذي شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الغذائي المعد للاعبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية فيما يتعلق بالوقاية من العدوى (كوفيد-19).

وكان رازفان قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس الجمعة، كأجازة لعيد الأضحى المبارك، قبل عودة التدريبات اليوم تأهبا للقاء النصر في ديربي العاصمة المقرر يوم الأربعاء المقبل في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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