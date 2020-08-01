وسط محاولات إعادته.. نيمار يعادل ألقابه مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقّق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لقبه الثامن مع "PSG"، بعد تتويج الفريق الباريسي بلقب كأس الرابطة الفرنسية للمرة التاسعة في تاريخ نادي العاصمة.

وتُوج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على ليون 6-5 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما السلبي مساء الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف سان جيرمان اللقب إلى لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا الذي تُوج به قبل أيام قليلة، ليستكمل الثلاثية المحلية للموسم الحالي 2019-2020.

ونجح نيمار بعد التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسي مع "PSG" في معادلة عدد ألقابه التي حصدها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني برصيد 8 ألقاب، لكن جميعها جاء على المستوى المحلي.

وحصد نيمار في فرنسا لقب الدوري 3 مرات في جميع المواسم الثلاثة التي لعبها 2017-18، 2018-19 و2019-20، بجانب لقبين في السوبر الفرنسي وكأس الرابطة، ولقب في كأس فرنسا.

وكان صاحب الـ28 عاما رحل عن برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد دفع باريس الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وانضم نيمار إلى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، ليلعب مع الفريق الكتالوني أربعة مواسم ويحصد معه ثمانية ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا 2015 والدوري الإسباني (مرتان).

ولا تزال يتردد أن برشلونة يحاول استعادة خدمات نيمار إلى "كامب نو" مجددا، في ظل تأكيد عدة تقارير على رغبة النجم البرازيلي في العودة إلى النادي الكتالوني، خاصةً بعد فشل محاولة ضمه الصيف الماضي.

ووضع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، شرطا لضم نيمار في الموسم المقبل وهو ضرورة إجراء صفقة تبادلية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب جائحة كورونا.

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بطولات نيمار مع باريس (8 ألقاب):

الدوري الفرنسي - 3 مرات

كأس الرابطة الفرنسية - مرتان

كأس السوبر الفرنسي - مرتان

كأس فرنسا - مرة

بطولات نيمار مع برشلونة (8 ألقاب):

كأس السوبر الإسباني - 3 مرات

الدوري الإسباني - مرتان

دوري أبطال أوروبا - مرة

كأس العالم للأندية - مرة

كأس السوبر الأوروبي - مرة