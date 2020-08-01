خاص.. الأهلي يستعجل الاتفاق لإرسال 100 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي أن إدارة النادي أرسلت قبل إجازة عيد الأضحي مباشرةً خطابا رسميا جديدا إلى نادي الإتفاق السعودي، تطلب في الحصول على مبلغ 100 ألف دولار وهي عبارة عن باقي مستحقات إعارة المغربي وليد أزارو في يناير الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365": "المطالبة بباقي قيمة صفقة الإعارة منفصل تماما عن عدم استمرار أزارو مع الفريق، لأننا وافقنا بالفعل على الإعارة وأيضا لم نمانع استمرار اللاعب حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي في السعودية".

وأضاف: "لكن قيام الاتفاق بخصم 50% من راتب أزارو عن أشهر إبريل ومايو ويونيو دفع اللاعب إلى عدم الاستكمال مدة الإعارة".

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وأوضح: "هذه هي المرة الثالثة التي نطلب فيها أن نحصل على باقي مستحقاتنا بعدما تأجل الأمر أكثر من مرة بسبب جائحة كوورنا، ولم يكن أمامنا وقتها إلا تقدير ظروف النادي السعودي".

وأعار الأهلي ازارو لصفوف الاتفاق في يناير الماضي مقابل 200 ألف دولار، حصل منهم على نصف المبلغ ولم يحصل على الباقي حتى الآن.

ورفض أزارو استكمال مدة الإعارة مع الاتفاق وقرر العودة للمغرب لحين القدوم إلى مصر ومعرفة مصيره مع الأهلي، وجاءت هذه الخطوة من جانب اللاعب اعتراضا علي قيام النادي السعودي بخصم 50% من راتبه الشهري دون علمه.