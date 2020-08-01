خاص| النني يريد الاستمرار في تركيا .. وحالة واحدة تمنعه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر مقرب من محمد النني نجم بشكتاش التركي إن نجم الوسط الدولي لا يرغب في الرحيل عن ناديه التركي الموسم القادم.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال الإنجليزي مع وضع بند يتيح للنادي التركي شراء عقده.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ليلا كورة إن النني سعيد بشكتاش ويرغب في الاستمرار في تركيا الموسم المقبل مشدداً أن الخلافات لا تتعدى تأخر الراتب.

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وأضاف المصدر أن النني سيرحل فقط عن بشكتاش في حالة الحصول على مناسب ولائق في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث إن هدف اللاعب الأول العودة للبريميرليج .

وكانت هناك رغبة متبادلة بين بشكتاش والنني على البقاء في صفوف الفريق، وسعت إدارة النادي التركي لتجديد إعارة النني لموسم آخر بعدما أوصى سيرجين يالتشين مدرب الفريق بضرورة الإبقاء على خدمات البالغ من العمر 27 عاما.

وبحسب ما ذكرته تقارير تريكة فإن إدارة بشكتاش تواصل مساعيها مع أرسنال للإبقاء على خدمات لاعب وسط المنتخب الوطني لموسم آخر خاصة أن نادي آرسنال لا يمانع بقاء النني مع بشكتاش في ظل عدم الحاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة.

النني كان على أعتاب الرحيل عن بشكتاش بعدما هدد إدارة ناديه بعدم استكمال الموسم إذا لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، وبناء عليه توصلت إدارة النادي التركي لحل وسط مع الدولي المصري بدفع نصف قيمة مستحقاته بشكل مؤقت.