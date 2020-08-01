شاهد .. جنش يحتفل بعيد ميلاد نجلته على طريقته الخاصة

حرص محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال اليوم بعيد ميلاد نجلته تمارا . ويعد هذا هو العام الخامس لنجلة حارس مرمى نادي الزمالك ، واحتفل جنش بعيد ميلاد تمارا مع أسرته الصغيرة زوجته ونجله ونجلته . حارس مرمى نادي الزمالك ، واحتفل جنش بعيد ميلاد تمارا مع أسرته الصغيرة زوجته ونجله ونجلته . وقام جنش بتهنئة نجلته ونشر صور عيد الميلاد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب : " كل سنه وانتي طيبه ياحبيبى قلب بابا ياوش السعد والخير عليا ربنا يحفظك يااحلي تاتا في الدنيا". Advertisements

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