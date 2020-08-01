أجرت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع الحكام الأجانب الذين حضروا للمملكة وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بالرياض. الذين حضروا للمملكة وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بالرياض. وجاءت هذه الفحوصات ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير الاحترازية من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان 31 حكما أجنبيا وصلوا إلى الرياض أول أمس الأربعاء لإدارة عددًا من مباريات الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكام الأجانب يخضعون لمسحة كورونا قبل استئناف الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.