الليلة.. رونالدو يقترب من حسم لقب هداف الدوري الإيطالي

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من حسم لقب هداف الكالتشيو، حيث يحتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي البطولة حتي الأن، قبل اللقاء الأخير لفريقه الليلة أمام روما في أخر لقاءات البطولة للموسم الحالي.

ويحتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري ا"لإيطالي حتي الأن برصيد 31 نقطة بفارق أربع أهداف عن الوصبف إيمبولي لاعب

لاتسيو، والذي سيلعب فريقه مباراة قوية اليوم امام نابولي.

وسيكون أمام كريستيانو رونالدو مهمة شبه مستحيلة لتحقيق إنجاز التتويج بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي، إذ إنه لا توجد سوى 3 خيارات لتحقيق هذا الإنجاز.

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الخيار الأول، وهو أن يسجل رونالدو 5 أهداف خلال

مواجهة روما اليوم في الجولة الأخيرة من الكالتشيو، مع عدم زيارة إيموبيلي لشباك نابولي في ذات الجولة، وذلك حتى يستطيع الدون، انتزاع صدارة الترتيب.

الخيار الثاني، إحراز الدون 4 أهداف "سوبر هاتريك" بشباك روما، مع عدم تسجيل إيموبيلي لأي هدف، حتى يتساوى اللاعبان في صدارة الترتيب.

الخيار الثالث، تسجيل رونالدو لـ5 أهداف أيضا ضد روما، مع اكتفاء إيموبيلي بإحراز هدف وحيد في شباك نابولي، وذلك حتى يتساوى اللاعبان في صدارة الترتيب.