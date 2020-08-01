كواليس قرار الاتحاد السعودي بمنع الأندية من التعاقد مع تاوامبا

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بمنع الأندية من التعاقد مع الكاميروني لياندر تاوامبا، بعد أزمته الأخيرة مع نادي التعاون.

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم إشعارًا للأندية، ينص على

منع أي نادٍ في المملكة من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم.

كان تاوامبا امتنع عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق التعاون، معتبرًا أن عقده مع الفريق انتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، وبالتالي لا يحق للنادي الاستفادة من خدماته.