أستون فيلا يعلن عن قميصه الجديد لموسم 2020/2021

أعلن نادي أستون فيلا والمحترف ضمن صفوفه اللاعبان المصريان محمود حسن تريزيجيه و أحمد المحمدي، عن قميصه الجديد لخوض منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم المقبل 2020/2021. ونشر النادي الإنجليزي أستون فيلا تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل ا|لإجتماعي تويتر ، كاشفا الستار عن شكل قميصة الجديد الذي سيلغب به في البريميرليج الموسم المقبل. كاشفا الستار عن شكل قميصة الجديد الذي سيلغب به في البريميرليج الموسم المقبل. Advertisements يذكر أن أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الأيام القليلة الماضية عن مواعيد البريميرليج للموسم المقبل 2020/2021 والتي ستبدأ في 12 من سبتمر المقبل ، لتنتهي في 23 مايو. ستبدأ في 12 من سبتمر المقبل ، لتنتهي في 23 مايو. ونجي فريق لأستون فيلا من الهبوط في موسم 2019/2020، بعد أن حصل علي المركز السابع عشر في ترتيب البطولة، بعد أن جني ثلاث نقاط ثمينه في مباراة أرسنال في الدوري، والتي انتهت بهدف نظيف أحرزه اللاعب المصري محود حسن تريزيجيه .

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