نادى مصر يستأنف تدريباته اليوم بعد إجازة عيد الأضحى

يستأنف فريق نادي مصر بقيادة خالد جلال مديره الفني تدريباته اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة إجازة عيد الأضحى المبارك . عيد الأضحى المبارك . ويعاود الفريق تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز والمقرر يوم 6 أغسطس الجاري . 6 أغسطس الجاري . وخاض لاعبو نادى مصر معسكرا مغلقا بين الإسماعيلية و6 أكتوبر، قبل اجازة عيد الأضحى المبارك لعب خلاله مبارتين وديتين مع كل من الإسماعيلى ومصر المقاصة.

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