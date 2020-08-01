لامبارد : البريميرليج أهم من كأس الاتحاد

قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أنه يرى أن لقب الدوري "البريميرليج" أهم بكثير من بطولة كأس الاتحاد .

وأكد لامبارد في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي ستجمع فريقة مع نظيره ارسنال مساء اليوم السبت : "لا أري ذلك كأمر واقع مسلم به ، لقد سألت كثيرا خلال الإسبوعين الماضيين عن هذا الموضوع، ور بما منذ تأهلنا للنهائي ، لكن إذا فزت بكأس الاتحاد الإنجليزي ، فهل هذا يعني أن اللاعبين الشباب سيصبحون

فجاة ذوي خبرة ويقاتلون من أجل معانقة اللقب وما إلي ذلك ؟" .

وأضاف: " أعتقد انه من شأن الفوز أن يشكل دفعة معنوية جيدة بالنسبة لنا ، و هذا سيعني أننا نسير قدما من خلال العمل والتحسن كناد علي ملعب التدريب ، وكذلك من خلال نتائج الفريق".

وواصل: " لا أحاول التقليل من شأن هذا الفوز حال تحقيقه، لكنني أعتقد أن النادي الجيد عادة ما يتنافس

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علي حصد الألقاب بما فيها لقب الدوري كل عام، وقد فعلنا ذلك لفترة طويلة، لكن في السنوات الماضية لم نتمكن من القتال علي لقب البريميرليج" .

وأتم لامبارد : " بالتالي في حالة إنتصارانا علي أرسنال في مباراة اليوم بكأس الاتحاد ، لن يعني هذا أننا حققنا عودة نارية ، لكن بالطبع من الممكن أن يشكل هذا خطوة صغيرة نحو الأمام وحافز جيد للتفكير في مكاننا بالدوري الإنجليزي في الموسم المقبل" .

يذكر أن ألتقي تشيلسي مع أرسنال في 13 مواجهة سابقة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، فاز فيها البلوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في أربع لقاءات ، وخسر في ثمانية .