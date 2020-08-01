بنفيكا يواجه بورتو في نهائي كأس البرتغال .. الليلة

يخوض فريق بنفيكا مبارة مهمةاليوم السبت أمام نظيرة بورتو في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت على ستاد "مدينة كويمبرا" في نهائي كأس البرتغال.

تأهل بنفيكا إلى نهائي بطولة كأس البرتغال بعدما تخطى عقبة فاماليكاو بصعوبة في نصف النهائي بالتعادل الإيجابي في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق ثم الفوز بنتيجة 3

/ 2 في مباراة العودة .

بينما تخطى بورتو نظيره فيسيو في نصف النهائي بسهولة بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 3 / 0 ، ثم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة العودة .