ليفانتي يتعاقد مع لاعب ريال مدريد داني جوميز

أنهى ليفانتي الإسباني أجراءات تعاقده مع داني جوميزلاعب نادي ريال مدريد.
وأعلن ريال مدريد اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي عن توصله إلى اتفاق يقضي برحيل لاعبه داني جوميز إلى فريقليفانتي.
ووجه ريال مدريد الشكر لجوميز على الفترة التي قضاها مع الفريق، مشيداً بالاحترافية التي أبداها منذ أن انضم إلى أكاديمية النادي، متمنياًالتوفيق للاعب في المرحلة المقبلة من مسيرته.
وكان جوميز قد انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في عام 2011، قبل أن يلعب للفريق الثاني بالنادي الملكي منذ عام 2017 وحتى الآن، كما سبق له اللعب لفريق تينريفي الإسباني على سبيل الإعارة.
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