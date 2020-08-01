رياضة | تعرف على مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لاستئناف منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان تقرر عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية يوم الرابع من شهر أغسطس الحالي، على أن يبدأ الهلال مشواره يوم الخامس من الشهر ذاته. مباريات الهلال المتبقية في الدوري 1- الهلال والنصر، 5 أغسطس، الجولة 23 2- الهلال والفتح، 10 أغسطس، الجولة 24 3- الهلال والعدالة، 15 أغسطس، الجولة 25 Advertisements 4- الأهلي والهلال، 20 أغسطس، الجولة 26 5- الهلال والفيصلي، 25 أغسطس، الجولة 27 6- الهلال والحزم، 29 أغسطس، الجولة 28 7- الهلال والوحدة، 4 سبتمبر، الجولة 29 8- الهلال والشباب، 9 سبتمبر، الجولة 30 والأخيرة جدير بالذكر أن الهلال يتواجد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة.

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