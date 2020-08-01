رياضة | ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد في مأزق كبير بسبب مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن مأزق كبير يواجه ريال مدريد ويهدد حلمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية لموسم2021.

ويرتبط كيليان مبابي، صاحب ال21 عامًا، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر سيبدأ ريال مدريد مفاوضات ضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، حتي يصبح فريقه مضطرًا لبيعه حتى لا يخسره مجانًا في الموسم التالي.

ووفقاً لما ورد لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن برنارد أرنو، المصنف كثالث أغنى رجل في العالم، يتطلع للدخول في عالم كرة القدم من خلال شراء نادي ميلان.

وحال شراء ميلان، سيسعى للتوقيع مع مبابي وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، على الرغم من أن يفضل مبابي تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد.