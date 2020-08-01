رياضة | ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي برشلونة الإسباني أمام نظيره نابولي الإيطالي، يوم الثامن من أغسطس الجاري، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نابولي، على أرضية ملعب كامب نو.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سان باولو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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ومن المتوقع أن يلعب كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كلمينت لينجليت، نيلسون سميدو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ريكارد بويج، أرثر ميلو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، لويس سواريز.