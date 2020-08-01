رياضة | ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل الأهلي لموقعة الوداد في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجهز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس الحالي، بعدما كان توقف طيلة الشهور الماضية منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على عودة منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت عدة تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي "كاف"، حدد يومي 25 و26 سبتمبر، موعدا لذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، والإياب 2 و3 أكتوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما صعد على حساب صن داونز.

ويضم الأهلي في قائمته الإفريقية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي - رامي ربيعة - سعد سمير - محمد هاني - أحمد فتحي - علي معلول - أيمن أشرف - محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - أحمد الشيخ - رمضان صبحي - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - جيرالدو - صالح جمعة - حسام عاشور.

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الهجوم: جونيور أجايي - أليو بادجي - مروان محسن - وليد أزارو - صلاح محسن.

يشار إلى أن وليد ازارو معار إلى الاتفاق السعودي، وصلاح محسن إلى سموحة، وحسام عاشور وأحمد فتحي قد خرجا من حسابات الأهلي نهائيا.

ويعاني ياسر إبراهيم من إصابة في الكاحل وتأكد غيابه عن صفوف الفريق لمدة تتراوح بين الـ3 أسابيع والشهر على الأكثر حسب ما أوضح طبيب القلعة الحمراء، أي سوف يعود قبل خوض اللقاء.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية

وفي خط الوسط الهجومي: وليد سليمان، أفشة، جونيور أجاي

في الهجوم: مروان محسن