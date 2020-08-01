رياضة | نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجمي الأهلي يرفضان عرض وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن كلا من محمد شريف نجم هجوم الأهلي المعار إلى صفوف إنبي ومحمد محمود نجم خط وسط الأهلي رفضا مفاوضات وادي دجلة من أجل التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستفسر أحد مسئولي وادي دجلة عن رأي نجمي المارد الأحمر في الانضمام إلى صفوف الفريق الدجلاوي بداية الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وقام محمد شريف بالرد على مسئول وادي دجلة وأبلغه برغبته في العودة إلى الأهلي أو الاستمرار فيإعارته داخل صفوف الفريق البترولي نظرًا لتألقه وانسجامه ونجاحه في المنافسة على لقب هداف الدوري.

وعلى نفس الجانب، يرفض محمد محمود الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الوقت الراهن لرغبته في الحصول على فرصة لإثبات جدارته خاصة أنه لم يشارك مع الفريق سوى في بعض المباريات القليلة وذلك عقب تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي منذ انضمامه للأهلي.