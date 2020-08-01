رياضة | تأهل أورلاندو سيتي على حساب لوس أنجلوس للدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأهل أورلاندو سيتي على حساب لوس أنجلوس للدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد فريق أورلاندو سيتي إلى الدور قبل النهائي بالدوري الأمريكي إثر تغلبه على لوس أنجلوس إف.سي 5 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بينهما في دور الثمانية بالتعادل 1 / 1 مساء أمس الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش).

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز لوس أنجلوس بهدف سجله برادلي رايت فيلبس في الدقيقة 60 .

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لكن جواو موتينهو خطف هدف التعادل لأورلاندو سيتي في الدقيقة 90 وانتهت المباراة بالتعادل 1 / 1 ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي حسم من خلالها أورلاندو سيتي بطاقة التأهل.

وكان فيلادلفيا يونيون قد حجز المقعد الأول في الدور قبل النهائي بعدما تغلب على سبورتينج كانساس سيتي 3 / 1 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش).

وتختتم منافسات دور الثمانية مساء السبت بلقاء سان خوسيه إيرثكويكس مع مينيسوتا يونايتد ونيويورك سيتي مع بورتلاند تمبرز.