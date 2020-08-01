شكرا لقرائتكم خبر عن «أومتيتي» يريد الاستمرار مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، إن اللاعب صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة، يريد الاستمرار في صفوف البرسا، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن هدف «أومتيتي» الحالي هو الكفاح والتعافي من الإصابة، لكي يصبح جاهزًا للمشاركة مع برشلونة من جديد، في القادم من المباريات سواء دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الإسباني الموسم المقبل.

أوضحت «سبورت» أن أومتيتي مرتاح للغاية في برشلونة، ولا يفكر في الرحيل، حيث يسعى لاستعادة مركزه في التشكيل الأساسي، مشيرة أن البارسا تسعى للتعاقد مع مدافع جديد خلال الصيف الحالي، حيث تردد اسم الإسباني إيريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي، ومدافع البارسا السابق، للعودة إلى كامب نو من جديد.

يذكر أن اسم أومتيتي، ارتبط بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف، في ظل تراجع مستواه منذ مونديال 2018، على الرغم من امتداد عقده حتى صيف 2023.