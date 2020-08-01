شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يصدم شباب الأهلي باستبعادهم من تدريبات الفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تلقى لاعبو الشباب بالنادي الأهلي صدمة قوية بعد قرار المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر، استبعادهم من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة بداعي تركيزه مع العناصر الأساسية للفريق، وعدم اعتماده عليهم في المباريات الرسمية.
وكان فايلر قد قرر تصعيد محمد فخري ومحمد شكري، لاعبي فريق 1999 بالنادي، وشادي رضوان، جناح فريق 2001، للمشاركة في التدريبات مع الفريق الأول بعد فترة التوقف بسبب كورونا.
ويستعد الأهلي لخوض أول مبارياته أمام إنبي في الدوري الممتاز، فضلًا عن الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل.
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