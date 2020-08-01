شكرا لقرائتكم خبر عن وديتان للإسماعيلي بعد العيد استعدادًا للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، على إقامة مباراتين وديتين عقب إجازة عيد الأضحى، لاستكمال تجهيز لاعبيه لانطلاق مسابقة الدوري بمواجهة المصرى البورسعيدي.

ويرغب «جوميز» في منح الفرصة للعناصر التي لم تشارك في الوديات التي خاضها الفريق مؤخرًا، للوقوف على مستواهم الفني والبدني قبل الاستقرار على التشكيلة التي سيعتمد عليها أمام المصري.

وخاض الإسماعيلي 4 مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدوري، إذ تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق في أولى ودياته، ثم خسر من نادي مصر بهدف دون رد في ثاني لقاءاته الودية، ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم لعب الفريقان ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.