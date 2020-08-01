شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل المستشار تركي آل الشيخ منذ ساعات إلى ولايه نيويورك بأمريكا بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ.
وسافر «آل الشيخ» إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته إثناء إجرائه العمليات الجراحية في فبراير الماضي.
ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، مما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بأمريكا وإجراء عده عمليات جراحية تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.
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