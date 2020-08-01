شكرا لقرائتكم كاف يحتفل بعيد ميلاد صالح جمعة: ساعد الفراعنة باقتناص بطولة أفريقيا 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعيد الميلاد الـ 27 لنجم الأهلي صالح جمعة، ونشر الحساب الرسمي للكاف على "تويتر" صورة لصالح جمعة وهو فى صفوف منتخب الشباب فى 2013، وهنأه بعيد ميلاد الـ27 قائلا: "عيد ميلاد سعيد لصالح جمعة، النجم المصرى حصل على جائزة أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا للشباب فى 2013 ليساعد المنتخب المصري فى تحقيق كأس البطولة الغالية".

ويحتفل صالح جمعة، نجم النادى الأهلى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ"27" فهو من مواليد الأول من أغسطس 1993، ورغم موهبته الكبيرة لا يزال يواجه مصيراً غامضاً داخل القلعة الحمراء فمنذ انتقال صالح للأهلى فى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسؤولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت، لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الأحمر خاصة وأنه صاحب مواهب لا يختلف عليها أحد لكن أزماته ومشاكساته تسببت فى تعطيل موهبته.

صالح جمعة فى منتخب الشباب

قضى لاعب الوسط 4 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأحمر، لكنه خرج خلال تلك الفترة للإعارة لمدة سنة ونصف السنة إلى فريق الفيصلى السعودى فى يناير 2018، لكنه عاد للأهلى مرة أخرى فى سبتمبر من نفس عام رحيله، بعد فسخ عقده مع الفريق.

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وخاض صالح جمعة مع الأهلى 69 مباراة فقط، خلال 4 مواسم فى جميع البطولات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 13.

وبالنظر لمشاركات صالح جمعة مع الأهلي، فإن اللاعب دخل قائمة المباريات خلال 84 مباراة مع المارد الأحمر، لعب منها 69، وشارك أساسيا فى 26 لقاء، بينما دخل بديلًا فى 43 مباراة، ولم يخُضْ سوى 7 ماتشات فقط كاملة لمدة 90 دقيقة.

وعاد صالح جمعة عاد لتدريبات الأهلى الجماعية مؤخرًا بعد فترة طويلة من الابتعاد بأمر من فايلر ولم يشارك اللاعب فى أية مباراة رسمية مع الأهلى هذا الموسم فى مختلف البطولات حتى الآن ليكون أمام تحدى الفرصة الأخيرة فى القلعة الحمراء.